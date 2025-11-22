السبت 22 نوفمبر 2025
حوادث

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة مها الصغير بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

مها الصغير، فيتو
مها الصغير، فيتو
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز القضية المتهمة فيها الإعلامية  مها الصغير، بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، لجلسة 27 ديسمبر المقبل، للحكم. 

 

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز،  قرر، منع مها الصغير من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

وقرر المجلس إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها؛ عملًا بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

 

