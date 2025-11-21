الجمعة 21 نوفمبر 2025
حوادث

النيابة تحقق في اتهام مدرس بالتلفظ بعبارات خادشة داخل مدرسة بالمقطم

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو
تباشر نيابة المقطم التحقيق في واقعة اتهام مدرس مادة علم النفس بإحدى المدارس الخاصة، بالتلفظ بعبارات خادشة للحياء داخل الفصل الدراسي، وذلك على خلفية البلاغ المقدم من أستاذة جامعية تتهم فيه المدرس بالإساءة إلى الطالبات أثناء الشرح.

وتبين من التحقيقات الأولية أن ولية الأمر تقدمت ببلاغ لقسم شرطة المقطم أفادت فيه بأن ابنتها، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، أبلغتها بأن المدرس دأب على استخدام ألفاظ غير لائقة خلال الحصص، الأمر الذي أثار استياء الطالبات.

وأمرت النيابة بسماع أقوال الطالبة ووالدتها مقدمة البلاغ، كما كلّفت جهات البحث بفحص الواقعة وظروف حدوثها داخل المدرسة.

وقررت النيابة استدعاء المدرس المتهم لسؤاله فيما نُسب إليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوصول إلى حقيقة ما ورد بالبلاغ.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها تمهيدًا لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحريات وأقوال الأطراف.

