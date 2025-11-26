الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

إصابة شخصين فى تصادم سيارة بدراجة نارية بالمقطم

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة المقطم، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث المقطم 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة المقطم، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة نارية أعلى الطريق بالمقطم، مما أسفر عن إصابة شخصين  تم نقلهما  إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

