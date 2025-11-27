ضبط عصابة لسرقة التكاتك والدراجات النارية في إمبابة والوراق

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة من ضبط 4 متهمين “عاطلين” لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية والتكاتك بأسلوب توصيل الأسلاك، وذلك بنطاق قسمي شرطة الوراق وإمبابة.

كانت مباحث الجيزة تلقت عدة بلاغات من سائقين يفيدون بسرقة مركبات “التوك توك” الخاصة بهم. وبإجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة في محيط مواقع السرقات، تمكنت القوات من تحديد هوية الجناة وضبطهم.

وتبيّن أنهم أربعة عاطلين، وبمناقشتهم أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، واعترفوا بارتكاب وقائع سرقة أخرى، مؤكدين تخصصهم في سرقة الدراجات النارية والتكاتك.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيالهم.

سرقة 3 مركبات “توك توك” بمنشأة القناطر

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات سرقة 3 مركبات “توك توك” بدائرة مركز منشأة القناطر، حيث تمكنت من تحديد وضبط الجناة، وهم 4 عاطلين من ذوي المعلومات الجنائية، وعُثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري من نوع فرد خرطوش.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب سرقات التكاتك الثلاثة بأسلوب المغافلة، فضلًا عن حيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح المستخدم في تهديد الضحايا.

كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

