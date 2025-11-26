سرقة هاتف تقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي في مدينة نصر

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد المواطنين من تعرض شقيقه لسرقة هاتفه المحمول أثناء سيره بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجاري تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، ذكر فيه أنه أثناء سيره وإجرائه مكالمة هاتفية فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية يخطفان هاتفه قبل أن يلوذا بالفرار.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية، عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر البودر، ودراجة نارية بدون لوحات استخدمت فى تنفيذ السرقة، إضافة إلى فرد خرطوش.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف.

كما أمكن ضبط العميل سيئ النية الذى اشترى الهاتف، وأرشد عن الهاتف المستولى عليه.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

