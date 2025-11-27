اطردوه الآن، تعليق مستفز من سلوت على أنباء إقالته بعد مطالبة الجماهير برحيله

18 حجم الخط

علق آرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي على مستقبله، بعد الهزيمة الساحقة التي تعرض لها أمام آيندهوفن الهولندي، والتي تسببت بخروج دعوات لإقالته من منصبه.

سقط ليفربول بشكل مثير في ملعبه أنفيلد 4-1 أمام آيندهوفن الهولندي في إطار مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليتلقى الفريق الهزيمة الثالثة تواليا في كل المسابقات والعاشرة في الموسم.



رد فعل مفاجئ من سلوت

وفي حديثه في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، قال سلوت: "أعتقد أنني أشعر بالأمان، أنا بخير".

وأضاف: "لدي الكثير من الدعم من الإدارة، سيكون من الجيد أن أتمكن من تغيير الأمور، وهذا جزء لا يتجزأ من كرة القدم".

وواصل: "أنا راضٍ عن أدائي. هذه ليست أول مرة أجد فيها نفسي في موقف صعب، وليس معنى أنهم يخبرونني كل دقيقة أننا ندعمك. نتحدث كثيرًا سواء كنا فائزين أو خاسرين، فهم يساعدونني".

واختتم: "نجري هذه المحادثات، لكنهم لا يتصلون بي يوميًّا ليؤكدوا ثقتهم بي. أشعر بهذه الثقة".



ويأتي تعليق سلوت تحديا للأصوات المنادية بإقالته فورًا حيث كتبت صفحة "living liverpool": "سلوت يغادر لغرفة الملابس"، وعلق متابع: "اطردوه الآن الليلة"، وأضاف آخر: "إن لم يرحل بعد هذه المباراة، فنحن لسنا ناديًا جادًّا هذا جنون".

وأضاف ثالث: "المجيء إلى هنا والصراخ لطرد سلوت لن يغير شيئًا، على مشجعي ليفربول في إنجلترا التوقف عن دفع ثمن تذكرة المباراة، ورؤية ما إذا كان سلوت سيُطرد فورًا!".

واعتبر أحد المتابعين أن كل المدربين سيكونون فاشلين مع هذا الفريق وكتب: "كيف يكون هذا خطأه؟ كل مدرب فاشل مع هذا الفريق".

وبعد الهزيمة المذلة أمام آيندهوفن، ازداد الضغط على سلوت كمدرب، حيث أنفق ليفربول حوالي 450 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية، ومع ذلك تراجع مستواه عن الموسم الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.