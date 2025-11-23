رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بمنطقة شرق البحيرات

18 حجم الخط

أعلن اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي لمنطقة شرق البحيرات بالقنطرة شرق، في مدة زمنية وجيزة فور تلقي البلاغ.

تحرير محضر ضد مطعم مخالف

كما تم تحرير محضر ضد أحد المطاعم لقيامه بالصرف الصناعي في بالوعات الأمطار بمنطقة حي الشرق ببورسعيد مما تسبب في انسدادها.

وقال اللواء أحمد رمضان، أنه فور تلقي بلاغ لغرفة العمليات انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 400 مم المغذي من الرافع الاستراتيجي بالإسماعيلية الجديدة الي قري شرق البحيرات، منها قرية التقدم والعبور والسلام والأبطال رافع لـ 500، ورافع 750 قرى شرق البحيرات، وتمت أعمال الإصلاح بمعرفة رجال شبكات القنطرة شرق، وإعادة الخدمة، وذلك في مدة زمنية وجيزة، دون التأثير على المواطنين.

توفير كافة المعدات



وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، على التجاوب الفوري والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، في جميع المواقع.

تطهير شنايش وبالوعات صرف الأمطار

كما أضاف اللواء أحمد رمضان، انه أثناء أعمال تطهير بالوعات وشنايش الأمطار ومرور إدارة الصرف الصناعي علي شبكات حى الشرق بمحافظة بورسعيد، وذلك للتأكد من مطابقة المنشأة للصرف على شبكات الصرف الصحي العمومية، تبين أن صرف أحد المطاعم يوجد به عدد 2 خط صرف الأول على بلاعه المطر وهذا يعتبر مخالفة، حيث إن بلاعه المطر مخصصة للأمطار فقط، كما انه لا يوجد أي مصافي تحجز الرواسب الخارجة من المنشأة، كما توجد كميات من بواقي الفراولة بجانب بالوعة المطر، مما يؤدي إلى نزول تلك المخلفات الصلبة علي المطبق وعمل انسدادات بالخط، وتم تحرير محضر للمطعم.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، انه تم تطبيب الخط الموصل على بلاع المطر، والتخلص من المخلفات الصلبة في الأمان المخصصة بذلك، وعمل تطهير البيارة الخارجية للمطعم وتركيب مصافي على ماسورة الصرف على الشبكة لمنع خروج أي رواسب ومخلفات صلبة على الشبكة، كما تم فصل الخط الخاص بالمطعم عن العمارة الملاصقة له والتوصيل على شبكة الصرف مباشرة مع تركيب مصافي قبل الخروج على الشبكة، كما تم عمل غرفة لحجز الدهون والرواسب وعمل شبكة على ماسورة للصرف على الخط الصرف الصحي العمومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.