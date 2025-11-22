زيارة مفاجئة من رئيس مياه القناة لمحطة معالجة صرف صحي بور فؤاد

18 حجم الخط

فاجأ اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، محطة معالجة الصرف الصحى ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

الهدف من الزيارة المفاجئة

وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل وأعمال التشغيل على أرض الواقع، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة، والاستعداد الكامل لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيول او أي أحداث طارئة، اوقات النوات الشتوية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد مكونات المحطة

وشملت جولة اللواء أحمد رمضان رئيس مياه القناة، تفقد كافة مكونات المحطة، حيث تابع مراحل المعالجة المختلفة للمياه وآلية التحكم في تشغيل المحطة، واطمأن على التحاليل الدورية للعينات داخل معمل المحطة، كما تفقّد كافة المنشآت التابعة للمحطة. وفي هذا السياق، وجه بالمتابعة الدورية المستمرة علي المحطة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل.

عقد اجتماع مع القيادات التنفيذية وقطاعات ومناطق مياه الشرب

واجتمع اللواء أحمد رمضان، مع القيادات التنفيذية وقطاعات ومناطق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، واكد علي الجميع المزيد من الجهد واليقظة التامة والإرادة والإخلاص والالتزام في العمل، مؤكدا علي تأمين جميع العاملين بالسلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ عليهم.

كما أكد متابعة استعدادات محطات رفع الصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأشار اللواء أحمد رمضان رئيس مياه القناة، إلى مراجعة ومتابعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، والحرص على تشغيل المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

وأكد رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، على أهمية خدمة الوطن بإخلاص والتفاني في أداء الواجب، مشيرًا إلى أن توفير بيئة عمل آمنة يأتي في مقدمة أولويات الشركة، حيث يتواصل العمل على تحسين إجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العاملين وحمايتهم من أي مخاطر قد تواجههم في موقع العمل.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن محطة معالجة الصرف الصحى ببورفؤاد تعمل بطاقة تصميمية 37 ألف متر مكعب يوم، مقامة على 37 فدانا، وتخدم ببورفؤاد وتستقبل الصرف الصحي من محطات الأمل، والعبور، الفيروز. والحرفيين، كما يتم عمل توسعات بالمحطة بزيادة تقدر 20 ألف متر مكعب يوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.