كرّم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تقديرًا لجهودها خلال فترة عملها بالمحافظة، وذلك بمناسبة صدور قرار وزير الشباب والرياضة بنقلها للعمل وكيلًا للوزارة بمحافظة الشرقية.

محافظ الدقهلية يستقبل وكيل الشباب الجديد بعد حركة التنقلات بين الدقهلية والشرقية

كما استقبل المحافظ الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة الجديد، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، عقب صدور قرار تبادل المواقع بينهما.

وقال "مرزوق" التغيير هو المحرك الأساسي للتنمية والتقدم والتطوير، وتدوير القيادات هدفه ضخ دماء جديدة، مع الحفاظ على ما تحقق من إنجازات والبناء عليه، خاصة في ملف حيوي مثل ملف الشباب.

وأعرب " المحافظ" عن خالص شكره وتقديره للدكتورة منى عثمان على ما بذلته من جهد خلال فترة عملها بالمحافظة، وما تم تنفيذه من برامج ومبادرات شبابية ورياضية، ودورها في دعم مراكز الشباب والأندية والأنشطة المجتمعية، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل إضافة حقيقية لرصيد العمل التنفيذي بالمحافظة.

ورحب " مرزوق " بالدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الجديد بالدقهلية، موجهًا له رسالة واضحة بأن المحافظة تعوّل كثيرًا على دور المديرية في رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم، وننتظر مزيدًا من الأفكار والمبادرات التي تليق بشعب المحافظة، وبمكانة الدقهلية كقلعة للعلم والشباب المبدع.

مرزوق: التغيير هو المحرك الأساسي للتنمية والتقدم… وملف الشباب من أولى أولوياتنا

وأشار " المحافظ " الي أن حركة التنقلات بين الدقهلية والشرقية تؤكد وحدة الهدف بين المحافظات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين الوزارات والمحافظات لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة في خدمة الشباب والرياضة.

ملف الشباب والرياضة سيظل أولوية على أجندة العمل

وأكد " مرزوق " علي أن ملف الشباب والرياضة سيظل أولوية على أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة، من خلال التوسع في البرامج والأنشطة، ودعم مراكز الشباب، وإتاحة مساحات أكبر لمشاركة الشباب في العمل المجتمعي والتطوعي، مشددًا على أن التغيير في القيادات لا يعني توقف العمل، بل يمثل فرصة لتجديد الرؤية وتوسيع دائرة الإنجاز.

وفي ختام اللقاء، أهدى " محافظ الدقهلية " درع المحافظة للدكتورة منى عثمان تقديرًا لعطائها وجهودها، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها الجديدة بمحافظة الشرقية، كما أكد دعمه الكامل للدكتور محمود عبد العظيم في أداء مهامه لخدمة شباب وأبناء الدقهلية.

