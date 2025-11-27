الخميس 27 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رئيس الطاقة الذرية الأسبق: عمر محطة الضبعة النووية يمتد لـ 80 عامًا

محطة الطاقة النووية
محطة الطاقة النووية
أكد الدكتور علي إسلام، رئيس الهيئة المصرية للطاقة الذرية الأسبق، أن عمر  المفاعلات النووية بمحطة الضبعة يتراوح بين 60 و80 عامًا.

وأوضح أن انتهاء العمر الافتراضي للمفاعل لا يعني بالضرورة نهاية المشروع، حيث يتم إجراء تقييم شامل للسلامة والكفاءة الاقتصادية لتحديد إمكانية إعادة تشغيل المفاعل أو بناء مفاعل جديد بمواصفات حديثة، سواء في الموقع نفسه أو في موقع جديد.

تقييم متعدد المراحل للسلامة والتشغيل بالمفاعل النووي بالضبعة

وأشار إسلام، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "أزهري"، إلى أن عملية تشغيل المفاعل النووي بالضبعة تشمل عدة تصاريح رسمية تبدأ من الترخيص بالإنشاء، مرورًا بتحميل الوقود، وتشغيل المحطة، وصولًا إلى إجراءات التفكيك بعد انتهاء العمر الافتراضي، ويعد هذا التقييم ضروريًا لضمان استمرار المشروع بأمان وكفاءة وفق المعايير الدولية.

صندوق مخصص لتفكيك المفاعل وإعادة الأرض

وأكد رئيس الطاقة الذرية الأسبق، وجود صندوق مالي مخصص لتغطية كافة تكاليف تفكيك المفاعلات النووية بالضبعة وإعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية بعد انتهاء عمره الافتراضي، ويأتي ذلك ضمن خطط الدولة لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات النووية، وتخفيف أي أعباء محتملة على الموارد العامة.

 مستقبل الطاقة النووية في مصر

وأشار إسلام إلى أن محطة الضبعة النووية تمثل ركيزة استراتيجية للطاقة النظيفة في مصر، وأن تقييم الأعمار والتقنيات المستحدثة يضمن استمرارية المشروع بكفاءة عالية لسنوات طويلة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة الدولية وحماية البيئة والمواطن.

السيسي عن محطة الضبعة: نرى الحلم النووي يتحقق على أرض الواقع بفضل الإرادة والعمل والإصرار.. بوتين: ندعم طموحات مصر التنموية في إطار الشراكة والتعاون الاستراتيجي الممتد بين البلدين

مدبولي يشهد توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة واتفاقية البرنامج الشامل للتعاون

الجريدة الرسمية