الدقهلية تستعد لبدء المرحلة الرابعة من مبادرة "100 مليون شجرة"

تستعد محافظة الدقهلية لبدء المرحلة الرابعة من مبادرة "100 مليون شجرة"، حيث سيتم توزيع الأشجار على المحاور المحددة في مراكز المنصورة والسنبلاوين وبلقاس، وأحياء شرق وغرب المنصورة، والمنطقة الصناعية.

وحضر اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، وبحضور اللجنة المشكَّلة لمتابعة المبادرة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن بدء المرحلة الرابعة من زراعة الأشجار في محافظة الدقهلية يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر.

زيادة الرقعة الخضراء والمساهمة في الحد من الملوثات

وشدد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالأشجار المزروعة والحفاظ عليها وريّها وتسجيلها، لضمان زيادة الرقعة الخضراء والمساهمة في الحد من الملوثات والانبعاثات الضارة.

وحضر الاجتماع الدكتور عماد سليمان النجار مدير عام البيئة، والمهندس تامر عبد العزيز من إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، ونواب المراكز والمدن والأحياء المذكورة، بالإضافة إلى ممثلي مديريات الزراعة، والشؤون الصحية، والتربية والتعليم، والري، والشباب والرياضة، وهيئة الطرق والكباري.

