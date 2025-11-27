محافظ الدقهلية: اختتام المرحلة الثانية من مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر

18 حجم الخط

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، "أندي وايت مان" المدير التنفيذي لشركة RWA البلغارية، والفريق الاستشاري للشركة، لاستعراض أبرز مخرجات المرحلة الثانية من مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

اختتام المرحلة الثانية من مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر

وأشاد محافظ الدقهلية بمخرجات المشروع، خاصةً بدء تفعيل تجربة منظومة فصل المخلفات البلدية من خلال حاويات لفرز المخلفات من المنبع (رطب - جاف - أخرى) لتوعية المواطنين بأهمية فصل المخلفات.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه لضمان تطبيق التجربة بصورة أدق يتم وضع تلك الحاويات في مساكن الجلاء بحي غرب المنصورة، إلى جانب نشر الوعي بين المواطنين حول كيفية استخدامها، وإشراك كافة فئات المجتمع، كما أشاد بتجربة فصل التلاميذ للمخلفات في مدارس حي غرب ومركز نبروه، ومحاولة دمج القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات، والتي بدأت بالفعل.

دمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة

واستعرض اللواء "مرزوق" دور المحافظة في التعامل الفعال مع ملف المخلفات الصلبة والنهج الحالى المتبع بملف المخلفات الصلبة بالمحافظة حيث نجحت المحافظة في دمج القطاع الغير رسمي بالمنظومة مما أدى إلى رفع كفاءة المنظومة، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات إعادة التدوير وخفض حجم النفايات، تماشيًا مع خطط التنمية المستدامة، كما تم تفعيل دور الطلبة خلال حملة التوعية والتواصل المجتمعي تحت شعار "نظافة محافظتنا.. أكيد مسؤوليتنا"

أهداف حملة التوعية والتواصل المجتمعي تحت شعار “نظافة محافظتنا.. أكيد مسؤوليتنا”

والتي هدفت إلى:

· احترام وتقدير عمال نظافة المخلفات.

· التخلص الآمن من المخلفات الصلبة وعدم حرقها لما لذلك من آثار سلبية.

· نشر فكرة فصل المخلفات من المصدر.

وجاءت هذه الحملة بمشاركة كافة فئات المجتمع والمديريات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمواطنين وجميع أصحاب المصلحة.

من جانبه، قدم الدكتور توفيق الخشن، قائد فريق العمل، عرضًا لآليات المشروع شمل:

· العمل على تطوير نماذج التشغيل والعقود، ورفع مستوى الوعي، وتحفيز المشاركة المجتمعية.

· تطوير تطبيقات إلكترونية لتحسين أداء إدارة المخلفات الصلبة، مثل تطبيق لإدارة صناديق النظافة، وتطبيق رقمي للتخطيط المالي وحساب التكلفة.

يأتي ذلك في إطار اختتام المرحلة الثانية (مكون بناء القدرات) من مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والاتحاد الأوروبي (EU)، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية.

وشمل المشروع تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة ضمن مشروع تجريبي لفصل المخلفات من المصدر في منطقة حضرية بمدينة مبارك (حي غرب)، ومنطقة ريفية بقرى تيرة وبهوت التابعة لمركز ومدينة نبروه.

وتم الاستفادة القصوى من أدوات التوعية الموجهة للتلاميذ لفصل المخلفات من المصدر، لنشر الوعي بسلسلة القيمة للمخلفات، ومن المخطط تعميم واستدامة هذا النهج لنشر الوعي في كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة تدريجيًا.

بدوره، أشاد السيد "أندي وايت مان" بالجهود المبذولة في محافظة الدقهلية، معتبرًا أنها أصبحت رائدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، وأنهم يسعون لترشيحها للمشاركة في مبادرة "المدن الأفريقية النظيفة" لتسويق تجربتها في منظومة المخلفات البلدية والاستفادة من خبرات المدن العالمية الأخرى.

جاء ذلك بحضور محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة،ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور إبراهيم صابر رئيس مركز ومدينة نبروه، والمهندس شكري حسين نائب فريق العمل، وإبراهيم النجار عضو الفريق الاستشاري، والمهندسة فرت كمال المدير التنسيقي للمشروع، والدكتورة هدير فريد وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وأسماء غازي مدير إدارة المخلفات بمركز ومدينة نبروه، وأحمد شادي مدير إدارة المخلفات بحي غرب المنصورة.

