15 فبراير، أولى جلسات استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر

البلوجر أم مكة
البلوجر أم مكة
حددت جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 15 فبراير 2026 لنظر أولى جلسات استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.

كان محامي البلوجر أم مكة تقدم بالاستئناف على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.


كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بحبس البلوجر أم مكة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه بتهمة التعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري.


محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية استمعت إلى أقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة “تيك توك” تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.


وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.

