الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 11 أجنبيا بتهمة تهريب أقراص مخدرة بقيمة 2.7 مليار جنيه بالقاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو
18 حجم الخط

 جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس تشكيل عصابى شديد الخطورة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بجلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيدًا لتهريبها للخارج، تُقدر قيمتها المالية بـ 2,730 مليار جنيه.

أكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم 11 عنصرا إجراميا "بينهم 9 يحملون جنسية إحدى الدول"؛ بجلب كميات من أقراص "الكبتاجون" المخدر تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول، وأشارت التحريات إلى قيام عناصر التشكيل باتخاذ ورشة نجارة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة لطحن كميات من الأقراص المخدرة وتحويلها إلى "بودرة"وإخفائها داخل "ترابيزات خشبية" بنظام الكبس استعدادًا لتهريبها.

الداخلية تحبط أكبر صفقة مخدرات فى 2025.. بقيمة 2.7 مليار جنيه 

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم وتم ضبطهم بنطاق محافظتى "القاهرة، الجيزة"، وبحوزتهم (900 ألف قرص كبتاجون مخدر– 200 كيلو جرام لبودرة الكبتاجون المخدر بما يعادل 1,200 مليون قرص مخدر مخبئة داخل ألواح خشبية – مطحنة – بندقية خرطوش– 4 سلاح أبيض – 5 سيارات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة فى الدول المستهدفة بـحوالى (2,730 مليار جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرًا لتلك السموم للدول الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أقراص الكبتاجون المخدر اقراص الكبتاجون الاسلحة والذخائر مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر مكافحة المخدرات والأسلحة

مواد متعلقة

الأمن يكثف جهوده لضبط مجهولين خطفا هاتفا محمولا من خليجي بالجيزة

النيابة تحقق في اتهام مدرس بالتلفظ بعبارات خادشة داخل مدرسة بالمقطم

حبس صانع محتوى بالدقهلية لنشره فيديوهات خادشة للحياء

حبس سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

أحمد سعيد خليل: مصر اعتمدت نهجا استباقيا لضمان عدم استخدام التكنولوجيا في الجرائم المالية

النيابة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على جثة داخل شقة بحلوان

النيابة تستأنف على براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

الحكم في قرار منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها 19 نوفمبر

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية