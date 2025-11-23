ضبط 8 أطنان قمح أثناء خروجها بدون تصاريح في بلاط الوادي الجديد

18 حجم الخط

تمكنت إدارة تموين بلاط بمحافظة الوادي الجديد، تحت إشراف مسعد علي مصطفى، مدير الإدارة، ومعاونيه، اليوم الأحد، من ضبط ٨ طن قمح معدة لخروجها من المحافظة بدون أي أوراق رسمية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة مراقبة الأسواق.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملة، التي جاءت بالتعاون مع مباحث التموين وقسم شرطة بلاط، تحفظت على كمية القمح التي كانت ستستخدم كتقاوي ويبلغ وزنها ثمانية أطنان، محمولة داخل سيارة نقل بكارتة عند كمين منفلوط، وذلك لعدم حملها أي مستندات قانونية تثبت مشروعية خروجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الأمر.

مدير تموين الوادي الجديد، فيتو

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مديرية التموين للتأكد من الالتزام بالإجراءات والقوانين المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية، ومكافحة أي محاولات للتهرب أو الإضرار بالاقتصاد القومي.

وتهيب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959.





