مصر للطيران الناقل الرسمي لأوركسترا النور والأمل إلى أثينا

قامت مصر للطيران بدورها كناقل رسمي لرحلة أوركسترا النور والأمل المكون من 33 عازفة من الكفيفات، بالإضافة إلى عدد من المرافقين إلى أثينا لإحياء حفل موسيقي فريد من نوعه، حيث تتلاقى الموسيقى مع الإرادة والتحدي وإبراز مواهب الكفيفات وتعزيز دور الموسيقى في تحسين جودة الحياة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي بالعصا البيضاء (عصا المكفوفين).

ويأتي ذلك في ضوء قيام مصر للطيران بدورها في دعم ورعاية المبادرات الإنسانية والثقافية التي ترفع اسم مصر عاليًا وكجزء من المسئولية المجتمعية للشركة تجاه كافة فئات المجتمع وتمكين ذوي الهمم المميزين من تمثيل مصر في جميع أنحاء العالم مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

قامت فرق العلاقات العامة والمحطة بتقديم أعلى مستوى من الخدمات والدعم للمجموعة في القاهرة واستقبالهم في أثينا وقد رافق المجموعة الدكتورة منى ذكي، مدير معهد الموسيقى بالجمعية.

