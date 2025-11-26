مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وبني غازي

18 حجم الخط

أعلن الناقل الوطني - مصر للطيران عن تشغيل خط طيران مباشر ومنتظم بين الإسكندرية وبني غازي، اعتبارًا من 3 ديسمبر 2025، بمعدل رحلتين أسبوعيًا أيام الأربعاء والسبت من كل أسبوع على متن طائرات مصر للطيران من طراز B737-800.

ويأتي ذلك في إطار خطتها للتوسع في شبكة خطوطها الجوية داخل المنطقة العربية وأفريقيا.

ويأتي تشغيل هذا الخط الجديد في ضوء حرص مصر للطيران على تلبية احتياجات عملائها من المسافرين ورجال الأعمال، وتعزيز حركة السفر والتبادل التجاري بين مصر وليبيا، بما يدعم العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

كما تسعى مصر للطيران دائمًا إلى توسيع شبكة خطوطها وربط المدن العربية والأفريقية عبر رحلات مباشرة، بما يسهم في تسهيل حركة السفر ودعم جهود التنمية والتعاون المشترك بين الدول."

حيث تعمل الشركة علي تطوير خدماتها الجوية وتحديث أسطولها بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، حيث يمثل خط الإسكندرية – بني غازي إضافة مهمة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق الإقليمية الواعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.