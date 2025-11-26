الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وبني غازي

مصر للطيران
مصر للطيران
18 حجم الخط

أعلن الناقل الوطني - مصر للطيران عن تشغيل خط طيران مباشر ومنتظم بين الإسكندرية وبني غازي، اعتبارًا من 3 ديسمبر 2025، بمعدل رحلتين أسبوعيًا أيام الأربعاء والسبت من كل أسبوع على متن طائرات مصر للطيران من طراز B737-800.

ويأتي ذلك في إطار خطتها للتوسع في شبكة خطوطها الجوية داخل المنطقة العربية وأفريقيا.

ويأتي تشغيل هذا الخط الجديد في ضوء حرص مصر للطيران على تلبية احتياجات عملائها من المسافرين ورجال الأعمال، وتعزيز حركة السفر والتبادل التجاري بين مصر وليبيا، بما يدعم العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

كما تسعى مصر للطيران دائمًا إلى توسيع شبكة خطوطها وربط المدن العربية والأفريقية عبر رحلات مباشرة، بما يسهم في تسهيل حركة السفر ودعم جهود التنمية والتعاون المشترك بين الدول."

حيث تعمل الشركة علي تطوير خدماتها الجوية وتحديث أسطولها بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، حيث يمثل خط الإسكندرية – بني غازي إضافة مهمة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق الإقليمية الواعدة.

الجريدة الرسمية