عمومية المقاولون العرب تنتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محسن صلاح

18 حجم الخط

شهد نادي المقاولون العرب الرياضي أمس الأربعاء، انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وسط حضور كبير من أعضاء النادي من العاملين بالشركة والمحالين للتقاعد لبلوغهم السن القانونية والمسددين لاشتراكات العضوية.

انتخابات نادي المقاولون

وأسفرت انتخابات مجلس الإدارة لنادي المقاولون للدورة 2025 - 2029 عن فوز المهندس محسن صلاح رئيسا لمجلس إدارة النادى، والمهندس محمد عادل فتحى نائبا للرئيس، والدكتور أنسى البشوتى أمينا للصندوق، والمهندسة هبة أبو العلا، والمهندسة دينا محمد عادل فتحى، وموسى علي موسى، والمهندس علي عبد الصمد، والمهندس هانى ماهر، والمهندس محمد عبد النبى، أعضاء مجلس إدارة وكل من المهندس سامح علي والمهندس أحمد مرسي أعضاء تحت السن.

حضر في الجمعية العمومية العادية عدد 3061 بينما سجلت الأصوات الصحيحة 2727 صوتا.

وأعلن المستشار محمد عمر أحمد عمر رئيس اللجنة الإشرافية، عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية وتم عرض جدول الأعمال على الجمعية العمومية للمقاولون العرب والتي وافقت على كافة بنوده، وشملت الآتى:

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 30/6/2025.

النظر في برنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد 2025/ 2026 وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 2025 ومشروع الموازنة التقديرية (التخطيطية) للسنة المالية المقبلة.

تعيين مراقب حسابات للنادي للسنة المالية الجديدة وتحديد مكافأته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للنادي.

كما اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية لنادي المقاولون العرب بحضور 3078 وبلغت الاصوات الصحيحة 2962 والاصوات الباطلة 116 صوتا حيث تم تعديل بعض بنود النظام الأساسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.