اليوم، انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي المقاولون العرب

18 حجم الخط

يبدأ فى التاسعة من صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ نوفمبر أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية وانتخاب مجلس إدارة نادي المقاولون العرب للدورة 2029-2025 وتمتد حتى الساعة السابعة مساء.

انتخابات نادي المقاولون

وكان نادي المقاولون نشر تجهيزات أعمال الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة للنادي للدورة الجديدة بمقر النادي.

وجاءت قائمة واحدة للمرشحين لمجلس إدارة نادي المقاولون العرب كالتالي..

المهندس محسن صلاح - رئيسا للنادي

المهندس محمد عادل فتحي - نائبا

الدكتور أنسي البشوتي - أمينا للصندوق

المهندسة هبة أبوالعلا - عضوا

المهندسة دينا عادل - عضوا

المحاسب موسي علي موسي - عضوا

المهندس علي عبدالصمد - عضوا

المهندس هاني ماهر - عضوا

المهندس محمد عبدالنبي - عضوا

المهندس سامح علي - عضوا تحت السن

المهندس أحمد مرسي - عضوا تحت السن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.