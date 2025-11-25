الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد المقاولون في الدوري المصري والقناة الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
 الدوري المصري، يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز، اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة بيراميدز ضد المقاولون 

 وتنطلق صافرة مباراة بيراميدز أمام المقاولون في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون

ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز ضد المقاولون عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويسعى فريق  بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز للقفز إلى المركز الثاني مشاركة مع الأهلي متسلحا بفوزه الأفريقي على ريفرز شيفز بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل السماوي الترتيب الرابع برصيد 22 نقطة في حين يحتل المقاولون الترتيب 18 برصيد عشر نقاط.

حكام مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب يديرها طاقم حكام بقيادة حمادة القلاوي “حكم ساحة” ويعاونه محمد عاطف الزناري وعماد فرج “حكمين مساعدين” وعبد الحكيم ناصر “حكم رابع” ومحمود الدسوقي “حكم فار” ورحمة يوسف “حكم فار مساعد”.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد المقاولون

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة 

2- الأهلي 23 نقطة 

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- زد 20 نقطة

8- إنبي 19 نقطة

9- بتروجيت 18 نقطة

10- الجونة 18 نقطة

11- البنك الأهلي 17 نقطة

12- مودرن سبورت 17 نقطة

13- غزل المحلة 16 نقطة

14- سموحة 16 نقطة

15- الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الجيش 11 نقطة

18- المقاولون العرب 10 نقاط 

19- الاسماعيلي 10 نقاط 

20- الاتحاد 8 نقاط 

21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

الجريدة الرسمية