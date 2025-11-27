تعديل عدد من سيناريوهات مسلسلات رمضان 2026، بعد تعليمات لجنة الدراما

18 حجم الخط

حالة من القلق والتوتر أصيب بها صناع الأعمال الدرامية، خاصة الأعمال التي بدأت التصوير، بعدما بدأ القائمون على لجنة الدراما المتخصصة بإرسال تعليمات لعدد كبير من السيناريوهات لابد من تنفيذها.

وجاءت تعليمات لجنة الدراما المتخصصة بأن تبتعد الأعمال الدرامية عن الترويج للمخدرات أو عمليات الاتجار فيها.

كما شددت علي عدم تناول قضايا الخيانة الزوجية بشكل فج، أو تناول مشاهد البلطجة، وتجنب تسليط الضوء على تجارة الأعضاء.

وأكدت عدم تناول الفساد في مؤسسات الدولة كرجال الأعمال أو الشرطة.

كما شددت اللجنة على احترام عقلية المتفرج، وعكس الواقع المصري دون تشويه، مع التركيز على إبراز القيم الاجتماعية والأخلاقية، وعدم إهانة صورة المرأة بل دعم دورها في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.