الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعديل عدد من سيناريوهات مسلسلات رمضان 2026، بعد تعليمات لجنة الدراما

العوضي في مسلسل علي
العوضي في مسلسل علي كلاي
18 حجم الخط

حالة من القلق والتوتر أصيب بها صناع الأعمال الدرامية، خاصة الأعمال التي بدأت التصوير، بعدما بدأ القائمون على لجنة الدراما المتخصصة بإرسال تعليمات لعدد كبير من السيناريوهات لابد من تنفيذها.

وجاءت تعليمات لجنة الدراما المتخصصة بأن تبتعد الأعمال الدرامية عن الترويج للمخدرات أو عمليات الاتجار فيها.

كما شددت علي عدم تناول قضايا الخيانة الزوجية بشكل فج، أو تناول مشاهد البلطجة، وتجنب تسليط الضوء على تجارة الأعضاء.

وأكدت عدم تناول الفساد في مؤسسات الدولة كرجال الأعمال أو الشرطة.

كما شددت اللجنة على احترام عقلية المتفرج، وعكس الواقع المصري دون تشويه، مع التركيز على إبراز القيم الاجتماعية والأخلاقية، وعدم إهانة صورة المرأة بل دعم دورها في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لجنة الدراما علي كلاي توصيات لجنة الدراما اخبار الفن

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والجوافة وانخفاض الفراولة

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

معلومات مهمة عن رحمان الله لكنوال منفذ هجوم البيت الأبيض

إصابة أطفال في انقلاب سوزوكي يقل تلاميذ مدرسة بطريق الواحات

سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)

كأس العرب، موعد مباراة مصر والكويت في الجولة الافتتاحية والقنوات الناقلة

موعد عرض آخر حلقتين من مسلسل ورد وشوكولاتة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه اليوم الخميس

6.74 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الخميس

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية