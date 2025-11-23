التعليم تشدد على وجود عاملتين في كل دورة مياه بالمدارس الدولية لحماية الطلاب

18 حجم الخط

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابه الدوري رقم (19)، والذي تضمن مجموعة من الضوابط الجديدة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".

ومن أبرز التعليمات الجديدة إلزام جميع المدارس بتواجد عاملتين على كل دورة مياه قبل وصول الطلاب، على أن تبقى متواجدتين بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل، لضمان النظافة والسلامة العامة داخل المدرسة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الطلاب والارتقاء بمعايير السلامة داخل المدارس، إلى جانب إجراءات أخرى مثل تحديث كاميرات المراقبة، وتكليف موظفين لمتابعتها طوال اليوم الدراسي، وإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين.

وأكدت الوزارة أن أي مدرسة مخالفة لهذه التعليمات ستتعرض لمتابعة دورية من لجان الوزارة، مع إمكانية توقيع عقوبات تصل إلى الإخضاع للإشراف المالي والإداري، طبقًا للقرارات الوزارية رقم (420) و(422) لسنة 2014.

