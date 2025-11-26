صحة الجيزة: رفع كفاءة الخدمات الطبية بالواحات وتجهيز غرف العمليات وسكن الأطباء بالكامل

الأربعاء 26 نوفمبر 2025
أكدت مديرية الصحة بالجيزة أنه تم تسليم جهاز الأشعة (C-ARM) داخل غرف العمليات بمستشفى الواحات البحرية، ضمن خطة دعم ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة.

 

تطوير سكن الأطباء بمستشفى الواحات

وفي إطار تحسين بيئة العمل للفرق الطبية، أشارت صحة الجيزة إلى أنه يجري حاليًّا إطلاق التيار الكهربائي بمبنى سكن الأطباء بالواحات، ومن المقرر غدًا صرف فرش السكن بالكامل بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المديرية أن تجهيزات سكن الأطباء تشمل 48 سريرًا كامل المشتملات

48 دولابًا، 48 كوفرتة و48 بطانية من كل نوع.

 


ويأتي هذا التطوير بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة عمل مناسبة للفرق الطبية داخل مستشفى الواحات.

 

جهود مستمرة لدعم البنية التحتية الصحية بالجيزة

وأكدت إدارة المستشفى ومديرية الصحة أن العمل مستمر على تجهيز جميع المنشآت الطبية بما يليق بالفرق الطبية والمواطنين، بما يضمن تقديم خدمات صحية متطورة ومتوافقة مع أعلى المعايير الطبية.

الفرق الطبية الخدمات الطبية البنية التحتية الصحية رفع كفاءة الخدمات مستشفي الواحات البحرية مديرية الصحه

