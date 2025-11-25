الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة: تطوير عيادات الصف والبدرشين وروز اليوسف والبراجيل ومركز كُلى البطران

محافظ الجيزة مع مدير
محافظ الجيزة مع مدير فرع التأمين الصحي، فيتو
18 حجم الخط

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءً مع الدكتور محمود المعداوي مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، وذلك لمتابعة مستجدات تطوير منظومة التأمين الصحي والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل وحدات الفرع بما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة لمواطني المحافظة.
 وخلال اللقاء تم استعراض الجهود المبذولة داخل فرع التأمين الصحي حيث يقدم خدماته لما يقرب من ٥ ملايين ٤٧٦ ألف منتفع بمحافظة الجيزة من مختلف الفئات، بما يشمل موظفي الجهاز الإداري والقطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، والأرامل، والمواليد، وطلاب المدارس.
وأكد المحافظ أن حجم المنتفعين يعكس الدور الحيوي للتأمين الصحي وضرورة استمرار تحديث الوحدات الطبية لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.
 

تطوير ورفع كفاءة عدد من العيادات بالمحافظة

وشهد اللقاء عرضًا لما تم تنفيذه من تطوير ورفع كفاءة عدد من العيادات بالمحافظة، ومنها عيادات الصف، البدرشين، روز اليوسف ببولاق الدكرور، البراجيل، ومركز كُلى البطران، إلى جانب أعمال التطوير الجارية داخل عيادة أطفيح وأقسام الأسنان والأورام والأشعة والمعامل بعيادة الهرم، فضلًا عن الاستعداد لتفعيل نظام النداء الآلي داخل عيادة الهرم خلال الأسبوع القادم بما يساهم في منع التكدس وتحسين انسيابية الخدمة الطبية داخل العيادة.
 وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في دعم جهود تطوير وحدات التأمين الصحي مشددًا على أن تحسين البنية الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يمثلان أولوية قصوى في ضوء توجيهات الدولة للارتقاء بالرعاية الطبية مؤكدًا علي الاستمرار والتوسع في تحديث الأقسام الحيوية داخل العيادات وتزويدها بالتجهيزات اللازمة وبما يخفف الأعباء عن المرضى. 
 ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود المعداوي مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة، أن خطة التطوير تشمل تعزيز جاهزية الوحدات الطبية عبر تحديث الأجهزة ورفع كفاءة الأقسام المختلفة وتزويدها بالكوادر اللازمة، مؤكدًا استمرار العمل والتنسيق الكامل مع محافظة الجيزة لضمان تقديم خدمة صحية أفضل وشاملة لجميع المنتفعين بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار تلبية احتياجات المواطنين فرع التامين الصحى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين موظفي الجهاز الإداري منظومة التأمين الصحي

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية تلتقي هشام طلعت مصطفى لبحث تعزيز السياحة البيئية بشرم الشيخ

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

الجيزة تكثف حملاتها الليلية لضبط عربات الكارو والتروسيكلات

أخبار مصر اليوم، السيسي ووزراء الحكومة يدلون بأصواتهم بانتخابات النواب.. إجراءات قانونية ضد ناخب بسبب تصوير ورقة الاقتراع في طنطا.. الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق

هدم سور ومبنى مخالف في حملة إزالة بالصف

مصر تعرض خطتها لتسريع التنمية الصناعية أمام "اليونيدو".. دعوة لدعم الصناعة في أفريقيا وتعزيز الشراكة مع المنظمة.. وتطالب بتمويل إعادة إعمار غزة

محافظ الجيزة: 64 طلبا لاستبدال المركبات الجديدة بالتوك توك وترخيص أول 9 مركبات بالهرم

البيئة: حملة موسعة لرصد وحماية طيور البجع بطريق السخنة

الأكثر قراءة

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

إقبال كثيف على لجنة جواد حسني بالساحل (فيديو)

محمود البنا يعلن اعتزاله التحكيم ويفتح النار على المنظومة بأكملها

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية