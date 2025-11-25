الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة من قاطني أحياء العجوزة والعمرانية ومركز أوسيم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعزيز التواصل المباشر وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لعدد من الشكاوى، من بينها شكوى أحد المواطنين من تضرره من مستشفي بحي العجوزة لقيامها ببناء هيكل حديدي ضخم مكوّن من دورين أعلى المستشفى مخصص لوضع أربعة خزانات عملاقة بما قد يمثل خطورة على العقارات المجاورة.
 

ووجّه المحافظ رئيس حي العجوزة بضرورة التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من التزام المستشفى باشتراطات السلامة وفقًا للتقرير الاستشاري المقدم، حفاظًا على السلامة العامة.

حل شكاوى مواطني العمرانية

وفي حي العمرانية بحث المحافظ شكوى سكان أبراج الصفوة والعقارات المجاورة بشأن تضررهم من أحد المولات التجارية بسبب تسريبات للمياه مما يمثل خطورة، وكلّف المحافظ رئيس حي العمرانية بسرعة إلزام إدارة المول بتنفيذ الإصلاحات الفنية اللازمة ومعالجة أسباب التسريب فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق في حال عدم الالتزام، إلى جانب عرض العقارات المتضررة على لجنة للتأكد من سلامتها الإنشائية.

وفي مركز أوسيم، استمع المحافظ لشكوى للتضرر من قيام الجار بأعمال بناء مخالفة أثرت على الحالة الإنشائية لعقار الشاكي، ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف، وعرض العقار محل الشكوي على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإلزام المتسبب بتنفيذ قرارات اللجنة وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

كما تناول اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى الأخرى، حيث شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة حياة المواطنين.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، والأستاذ محمد نور السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

