الريحان، مقوى للمناعة فترة تغيير الفصول يحب تناوله

فوائد الريحان، الريحان من الأعشاب العطرية الشهيرة واللذيذة التى لها نكهة مميزة ويستخدم فى الطهى والمشروبات والحلوى.

وفوائد الريحان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الريحان نبات عطري مميز برائحته الزكية وأوراقه الخضراء اللامعة، ويعرف أيضا باسم “الحبق” أو “الأس”، يزرع في حدائق المنازل وعلى الشرفات، ويستخدم منذ آلاف السنين في الطهي والطب التقليدي لما له من فوائد صحية مذهلة.

فوائد الريحان للصحة

فوائد الريحان للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الريحان للصحة:-

دعم صحة الجهاز الهضمي، والريحان يساعد على تحسين الهضم بفضل احتوائه على زيوت طيارة مثل الأوجينول، التي تقلل من التشنجات المعوية وتخفف الغازات والانتفاخ كما أنّه يحفز إفراز العصارات الهاضمة، مما يجعله صحى بعد الوجبات الثقيلة أو في حالات عسر الهضم.

تقوية المناعة، وأوراق الريحان غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف، كما يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى ودعم جهاز المناعة بشكل عام.

حماية القلب والأوعية الدموية، والريحان يحتوي على نسبة جيدة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران يساعدان في ضبط ضغط الدم وتحسين تدفق الدم داخل الأوعية، كذلك، مضادات الأكسدة الموجودة فيه تقلل من خطر تراكم الكوليسترول الضار على جدران الشرايين، ما يساهم في خفض احتمال الإصابة بأمراض القلب.

تخفيف الالتهابات وآلام المفاصل، وزيوت الريحان العطرية تمتلك خصائص مضادة للالتهاب، إذ تساعد في تخفيف أعراض التهابات المفاصل والروماتيزم، كما يمكن استخدام زيته موضعيا مع زيت ناقل للتدليك وتسكين الألم.

شرب منقوع الريحان أو استنشاق بخاره قد يساعد في تهدئة الكحة والتهاب الحلق، ويفيد في حالات الربو ونزلات البرد بفضل خواصه المهدئة والمطهرة لمجرى التنفس.

الريحان يحتوي على فيتامينات A وC وK، إضافة إلى عناصر معدنية مثل الحديد والكالسيوم، وهي عناصر مهمة لنضارة البشرة وقوة الشعر، يمكن استخدام ماء الريحان المغلي كغسول للبشرة الدهنية للمساعدة في تقليل الحبوب، أو إضافته لزيوت الشعر لتعزيز نموه ولمعانه.

تقليل التوتر وتحسين المزاج، وزيوت الريحان العطرية تملك تأثيرا مهدئ للجهاز العصبي، حيث تساعد على تخفيف القلق والتوتر، وتعزز الشعور بالراحة، ولهذا يستعمل زيت الريحان في جلسات العلاج بالروائح.

تحسين صحة الفم والأسنان، حيث يحتوي الريحان على مركبات مضادة للبكتيريا، ما يجعله مفيد في الوقاية من تسوس الأسنان والتهاب اللثة، ويمكن مضغ أوراقه الطازجة أو استخدام مغلي الريحان كغسول فم طبيعي.

الريحان مصدر لفيتامين K المهم لتجلط الدم وصحة العظام، ويحتوي على الألياف التي تعزز صحة الأمعاء، بالإضافة إلى الحديد الضروري لإنتاج كريات الدم الحمراء.

احرصى على استخدام أوراق الريحان طازجة للحفاظ على نكهتها وفوائدها، ويمكن تخزينه في الفريزر أو تجفيفه، لكن طعمه يكون أفضل وهو طازج، ويفضل عدم الإفراط في تناوله إذا كنت تعاني من سيولة الدم أو تتناول أدوية مميعة، لاحتوائه على نسبة من فيتامين K.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.