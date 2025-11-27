الخميس 27 نوفمبر 2025
إصابة أطفال في انقلاب سوزوكي يقل تلاميذ مدرسة بطريق الواحات

انقلبت صباح اليوم سيارة سوزوكي كانت تقل مجموعة من التلاميذ بطريق الواحات أمام مقر الإدارة العامة للمرور، مما أدى لإصابة 3 أطفال بإصابات متفاوتة.

فور وقوع الحادث انتقلت الخدمات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية.


وتشير المعلومات الأولية إلى أن السيارة اختلت أثناء سيرها على الطريق مما تسبب في انقلابها، وجاري فحص ملابسات الواقعة والاستماع لأقوال قائد المركبة.

وتواصل إدارة المرور تنظيم الحركة المرورية بالموقع وإعادة السيولة بالتزامن مع متابعة الحالة الصحية للأطفال.
 

انقلاب سيارة يتسبب في تباطؤ حركة السير على دائري المعادي

وفي سياق آخر، شهد الطريق الدائري في منطقة المعادي، صباح اليوم الخميس، حادثًا مروريًا في اتجاه التجمع الخامس، وتحديدًا بعد كارفور المعادي بقليل، مما أدى إلى كثافات مرورية مرتفعة في المنطقة.

وأفاد شهود عيان أن الزحام امتد ليصل حتى منطقة صقر قريش، بسبب انقلاب سيارة نقل مع تباطؤ شديد في حركة السيارات نتيجة تكدس المركبات ومحاولات السائقين تغيير المسارات.

وتتواجد حاليًا الخدمات المرورية في موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وينصح قائدو المركبات المتجهين إلى التجمع بسلوك طرق بديلة لحين الانتهاء من التعامل مع الحادث.

