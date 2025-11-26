ضبط 75 ألف مخالفة مرورية و72 حالة تعاطي بين السائقين في 24 ساعة

الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 75 ألف مخالفة مرورية و72 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين
تمكنت الحملات المرورية خلال 24 ساعة من ضبط 75709 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الانضباط المروري وتحسين السلامة على الطرق والمحاور.

كما تم فحص 1564 سائقًا تبين إيجابية 72 حالة لتعاطي المواد المخدرة منهم.

فيما واصلت الحملات المرورية نشاطها في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 741 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالفًا، مخالفة شروط التراخيص، وأوضاع تتعلق بالأمن والمتانة.

كما تم فحص 135 سائقًا تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام، والتحفظ على 6 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

