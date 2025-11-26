الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط المتهم بتهديد جيرانه فى قنا بعد تداول فيديو للواقعة

ضبط المتهم بتهديد
ضبط المتهم بتهديد جيرانه فى فيديو متداول بقنا
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يردد عبارات تهديد موجّهة إلى بعض جيرانه بمحافظة قنا.

بفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط الشخص الظاهر فيه، وهو عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض وكمية من مخدر الشابو.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات قائمة مع جيرانه، كما أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تهديد الجيران فيديو متداول فرشوط قنا مخدر الشابو وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 75 ألف مخالفة مرورية و72 حالة تعاطي بين السائقين في 24 ساعة

ضبط مدير شركة إنتاج فني تعمل دون ترخيص بالأهرام

الأمن يكشف حقيقة منشور الاعتداء على مصلٍّ عقب صلاة الجمعة بالجيزة

ضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

ضبط تشكيل شديد الخطورة بحوزته 130 ألف قرص مخدر بالقاهرة بقيمة 91 مليون جنيه

ضبط 8 عناصر جنائية غسلوا 1.6 مليار جنيه من تجارة المخدرات

كثافات مرورية متحركة، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية

القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتوزيع كوبونات سلع غذائية ومبالغ مالية على الناخبين بالمنوفية

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

إعلان الحصر العددي للدائرة الخامسة بالدقهلية في انتخابات النواب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية