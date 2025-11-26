الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف تفاصيل اعتداء طالب على سيدة بالمنوفية

تمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية من كشف ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بالتعدي على سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع.

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، تقدمت ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الباجور، مصابة بكدمات متفرقة بالوجه، ببلاغ يفيد تعرضها للتعدي من قبل طالب مقيم بنفس الدائرة، حيث قام بدفعها أرضًا على خلفية خلافات حول الجيرة، مما أدى إلى إصابتها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات الجارية بين الطرفين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

