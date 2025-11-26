الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة كابلات كهربائية بأكتوبر ويضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مرفق بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بسرقة كابلات كهربائية بالجيزة.

بالفحص تبيّن عدم ورود بلاغات رسمية فى هذا الشأن، وتم تحديد صاحب النشر وهو فرد أمن إدارى مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر. وقرر أنه أثناء مروره على الأسوار الخارجية للكمبوند محل عمله، اكتشف سرقة كابلات كهربائية كانت متروكة بجوار السور تمهيدًا لاستخدامها فى رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل خردة له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة. 

بمواجهته اعترف بارتكاب السرقة وبيع الكابلات لمالكى مخزن خردة ببنى سويف، وتم ضبطهما والعثور على كامل المسروقات.

وأُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقة كابلات كهربائية الجيزة عامل خردة مخزن خرده بني سويف الأجهزة الأمنية فيديو متداول مباحث اكتوبر

الجريدة الرسمية