حوادث

القبض على سائق تشاجر مع سيدة في أسيوط

القبض على سائق تشاجر
القبض على سائق تشاجر مع سيدة بسبب طلبه أجرة أزيد من المقررة
 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة بطلب أجرة أزيد من المقررة بأسيوط.

 

القبض على سائق تشاجر مع سيدة بسبب طلبه أجرة أزيد من المقررة بأسيوط

 وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد الشاكية وبسؤالها قررت بتضررها من قائد سيارة لطلبه أجرة أزيد من المتفق عليها عقب توصيلها، وعلى إثر ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية وتم الفض بينهما بمعرفة الأهالى.


تمكن رجال الأمن من ضبط السيارة "ملاكى - سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق "لايحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقرر بقيامه بتحميل ركاب بسيارته الملاكى مقابل أجر بالمخالفة للقانون.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

