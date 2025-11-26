الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق على سيدة وأسرتها بالغربية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة وأسرتها داخل محل سكنهم بمحافظة الغربية.

بالفحص، تبين تلقي مركز شرطة طنطا بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة المركز، تتضرر فيه من سائق توك توك مقيم بذات العنوان، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابات متفرقة بها، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم فى حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لنفس سبب الخلاف، كما اتهم الشاكية بالتعدي عليه بالسب.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



