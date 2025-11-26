الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق على سيدة وأسرتها بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة وأسرتها داخل محل سكنهم بمحافظة الغربية.

بالفحص، تبين تلقي مركز شرطة طنطا بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة المركز، تتضرر فيه من سائق توك توك مقيم بذات العنوان، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابات متفرقة بها، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم فى حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لنفس سبب الخلاف، كما اتهم الشاكية بالتعدي عليه بالسب.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

اعتداء بالغربية سائق توك توك مشادة بسبب الأجرة مركز شرطة طنطا فيديو متداول وزارة الداخلية

الجريدة الرسمية