هاتريك "فيتينها" يقود باريس سان جيرمان لاكتساح توتنهام بخماسية بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم توتنهام بهدف أول عن طريق ريتشارليسون في الدقيقة 35، ثم تعادل فيتينها للفريق الباريس في الدقيقة 45، وعاود الضيف الانجليزي تقدمه بهدف ثان عن طريق كولو مواني في الدقيقة 50

إنتفض باريس سان جيرمان بعد إصابة مرماه بالهدف الثاني، ودك مرمى توتنهام بثلاثة أهداف متتالية عن طريق فيتينها في الدقيقة 53، وفابيان رويز في الدقيقة 59، وويليام باتشو في الدقيقة 65

يرد توتنهام بهدف ثالث في الدقية 73 عن طريق راندال كولو مواني، لتصبح النتيجة 4-3 لصالح باريس سان جيرمان الذي جاء ردع سريعا بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 75 عن طريق فيتينها



أعلن لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي تشكيلة فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير.. وجاء على النحو التالي:

تشكيل باريس سان جيرمان أمام توتنهام هوتسبير

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أمام توتنهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: إيمري، ماركينيوس، باتشو، مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: كفاراتسيخليا، نديانتو، باركولا.

تشكيل توتنهام أمام باريس سان جيرمان

فيما يدخل فريق توتنهام مباراته أمام باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: جراي، روميرو، دي فين.

في خط الوسط: بورو، بابي سار، بينتانكور، بيرجفال، سبينس.

في خط الهجوم: ريتشارليسون، مواني.

تشكيل توتنهام، فيتو

ويستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره توتنهام الإنجليزي على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية “باريس” بحثا عن فوزه الرابع ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16 في دوري الأبطال، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

بهذا الفوز يرتقي باريس سان جيرمان إلى المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري بعد إنتهاء منافسات الجولة الخامسة برصيد 12 نقاط، حصدها من 4 انتصارات بينما تذوق مرارة الهزيمة في مباراة وحيدة أمام بايرن ميونخ الألماني، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

