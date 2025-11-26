دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أعلن لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي تشكيلة فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري ابطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام توتنهام هوتسبير

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أمام توتنهام بتشكيل مكون من:

تشكيل توتنهام أمام باريس سان جيرمان

فيما يدخل فريق توتنهام مباراته أمام باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من:

تشكيل توتنهام، فيتو

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره توتنهام الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية “باريس” بحثا عن فوزه الرابع ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16 في دوري الأبطال، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء في تمام 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام

تمتلك شبكة قنوات “beINSPORTS” الحقوق الحصرية لحقوق إذاعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات بينما تذوق مرارة الهزيمة في مباراة وحيدة أمام بايرن ميونخ الألماني، بينما يمتلك توتنهام 8 نقاط.

بدأ باريس سان جيرمان رحلة الدفاع عن لقبه بقوة، محققًا ثلاثة انتصارات متتالية، حيث تغلب على على أتالانتا برباعية في ملعب “حديقة الأمراء”، ثم عاد بفوز مهم على برشلونة (2-1) في “مونتجويك”، قبل أن يكتسح باير ليفركوزن بنتيجة (7-2) في ألمانيا، إلا أن السلسلة توقفت في الجولة الرابعة بعد خسارته أمام بايرن ميونخ (1-2).

