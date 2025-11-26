بعد الخسارة أمام تشيلسي، مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

تلقى فريق برشلونة الإسباني هزيمة قاسية أمام مضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم تشيلسي بالهدف الأول في مرمى برشلونة في الدقيقة 26 بالخطأ عن طريق مدافع البارسا كوندي.

وتلقى رونالد أراوخو مدافع برشلونة البطاقة الحمراء في الدقيقة 44 بعدما حصل على الكارت الأصفر الثاني.

وسجل إستيفاو هدف فريق تشيلسي الثاني أمام نظيره برشلونة في الدقيقة 55.

سجل ليام ديلاب هدف فريق تشيلسي الثالث أمام نظيره برشلونة في الدقيقة 73.

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في دوري أبطال أوروبا

ويواجه برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت في الجولة القادمة يوم 9 ديسمبر المقبل في ملعب كامب نو، ثم سبارتا براج يوم 21 يناير 2026.

ويختتم برشلونة مبارياته في مرحلة الدوري عندما يلاقي كوبنهاجن الدنماركي في ملعب كامب نو يوم 28 يناير 2026.

تشكيل برشلونة أمام تشيلسي

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – كوندي

خط الوسط: فرمين لوبيز – دي يونج - إيريك جارسيا

خط الهجوم: فيران توريس – ليفاندوفسكي – لامين يامال

تشكيل تشيلسي أمام برشلونة

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو – ويسلي فوفانا – تشالوباه – مارك كوكوريا

خط الوسط: رييس جيمس – مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: إستيافو – بيدرو نيتو – أليخاندرو جارناتشو

ترتيب برشلونة وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وبتلك النتيجة يحتل برشلونة المركز الخامس عشر بجدول الترتيب في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

