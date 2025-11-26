كوبنهاجن يتخطى كايرات ألماتي 2/3 في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق كوبنهاجن الدنماركي على نظيره كايرات ألماتي الكازاخستاني، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب باركن، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف كوبنهاجن الأول لاعبه فيكتور داداسون في الدقيقة 26، ليترجم سيطرة أصحاب الأرض على مجريات الأمور في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز كوبنهاجن هدفين عن طريق جوردان لارسون من ركلة جزاء بالدقيقة 59، وسيلفا روبرت بالدقيقة 73، قبل أن يتحسن أداء فريق كايرات ألماتي ويسجل هدفين عن طريق داستان ساتباييف في الدقيقة 81 وأولزهاس بايبك بالدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز كوبنهاجن 3 / 2ئز

ترتيب كوبنهاجن وكايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا

ويحتل كوبنهاجن المركز التاسع والعشرين برصيد 4 نقاط، فيما يقع كايرات ألماتي في المركز 35 وقبل الأخير برصيد نقطة يتيمة.

تعادل موناكو وبافوس القبرصي في دوري أبطال أوروبا

فيما انتهت مباراة موناكو الفرنسي أمام مضيفه بافوس القبرصي، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألفاميجا، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم موناكو بهدف في الدقيقة الخامس عن طريق تاكومي مينامينو، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فريق بافوس في الدقيقة 18 عن طريق ديفيد لويز.

وفي الدقيقة 26، أحرز فلوريان بالوجون لاعب موناكو هدف التقدم الثاني، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في العودة للمباراة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 88 عن طريق محمد ساليسو لاعب موناكو بالخطأ في مرماه لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

ترتيب موناكو وبافوس في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد موناكو إلى 6 نقاط في المركز الثاني والعشرين، بفارق الأهداف عن بافوس في المركز الثالث والعشرين.

