موناكو وبافوس يتعادلان 2/2 في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة موناكو الفرنسي أمام مضيفه بافوس القبرصي، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألفاميجا، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم موناكو بهدف في الدقيقة الخامس عن طريق تاكومي مينامينو، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فريق بافوس في الدقيقة 18 عن طريق ديفيد لويز.

وفي الدقيقة 26، أحرز فلوريان بالوجون لاعب موناكو هدف التقدم الثاني، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في العودة للمباراة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 88 عن طريق محمد ساليسو لاعب موناكو بالخطأ في مرماه لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

ترتيب موناكو وبافوس في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد موناكو إلى 6 نقاط في المركز الثاني والعشرين، بفارق الأهداف عن بافوس في المركز الثالث والعشرين.

فينيسيوس يقترب من معادلة رقم كاكا في دوري أبطال أوروبا

يستعد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد لخوض مغامرة جديدة مع فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف واحد يفصل فينيسيوس عن معادلة رقم كاكا

وفي حال تسجيله هدفًا، سيتقاسم فينيسيوس جونيور المركز الثاني مع مواطنه البرازيلي كاكا (30 هدفا) لاعب الريال السابق، في قائمة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ميندي، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، أردا جولر.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

