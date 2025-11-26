الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فينيسيوس يقترب من معادلة رقم كاكا في دوري أبطال أوروبا

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
18 حجم الخط

 يستعد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد لخوض مغامرة جديدة مع فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف واحد يفصل فينيسيوس عن معادلة رقم كاكا

وفي حال تسجيله هدفًا، سيتقاسم فينيسيوس جونيور المركز الثاني مع مواطنه البرازيلي كاكا (30 هدفا) لاعب الريال السابق، في قائمة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ميندي، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، أردا جولر.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فينيسيوس جونيور فينيسيوس ريال مدريد كاكا أولمبياكوس دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مدرب أولمبياكوس يسخر من مبابي قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

على غرار مبابي وأرنولد، ريال مدريد يقترب من صفقة مجانية

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

بالرقم القومي، نتيجة الاستعلام عن موعد الاختبار الشفهي للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي

إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجب طاعة أبي وأمي في خلع النقاب وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء: يجوز أخذ القرض الشخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرها

المزيد
الجريدة الرسمية