باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ13

 ترتيب الدوري الفرنسي، واصل باريس سان جيرمان تصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 13.

فيما يتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 13

1- باريس سان جيرمان 30 نقطة
2- مارسيليا 28 نقطة
3- لانس 28 نقطة
4- ليل 23 نقطة
5- ستراسبورج 22 نقطة
6- رين 21 نقطة
7- ليون 21 نقطة
8- موناكو 20 نقطة
9- نيس 17 نقطة
10- تولوز 16 نقطة
11- أنجييه 16 نقطة
12- باريس 14 نقطة
13- لو هافر 14 نقطة
14- بريست 13 نقطة
15- نانت 11 نقطة
16- لوريان 11 نقطة
17- ميتز 11 نقطة
18- أوكسير 8 نقاط

 

جدول ترتيب الفرنسي 

الجريدة الرسمية