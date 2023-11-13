ترشيح ريتشارليسون وسانشو للانتقال إلى الدوري السعودي

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن أندية الدوري السعودي تستهدف ضم الثنائي البرازيلي ريتشارليسون، نجم توتنهام، وسانشو لاعب مانشستر يونايتد، في شهر يناير المقبل خلال الميركاتو الشتوي.

ولم يكشف تقرير الصحيفة الأندية التي دخلت في مفاوضات مع ثنائي الدوري الإنجليزي.

نجوم كبار مرشحون للدوري السعودي

وأوضح التقرير: "يقوم مسئولو الدوري السعودي بوضع اللمسات الأخيرة على تمويل الصفقات، مع عدم التوجه نحو ضم الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول، وسون، نجم توتنهام، في الفترة المقبلة لذلك تم استهداف حاليًّا ضم ريتشارليسون وسانشو".

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وكان نادي توتنهام قد أعلن مؤخرًا أن مهاجمه ريتشارليسون خضع لجراحة في أعلى الفخذ ستبعده عن المنافسات لعدة أسابيع.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا شارك أساسيًّا في 7 مباريات بالدوري هذا الموسم، مسجلًا هدفًا واحدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

أمّا سانشو، البالغ 23 عامًا، فقد تم معاقبته مؤخرًا بإجباره على التدريب مع الناشئين، وإبعاده عن الفريق الأول لمانشستر يونايتد بعد أن كذّب رواية مدربه تين هاغ عن سبب استبعاده من التشكيلة التي واجهت آرسنال الشهر الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج: إنه استبعد لاعب منتخب إنجلترا بسبب تراجع مستواه في التدريبات، وردَّ عليه سانشو قائلًا إنه "كبش فداء" عقب الهزيمة من الفريق اللندني، ورفض اللاعب الاعتذار حتى الآن ليستمر استبعاده.

وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للنجوم منذ انضمام قائد البرتغال إلى النصر العام الماضي، ولحق به الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد منضمًا للاتحاد بطل الدوري، ثم نغولو كانتي، كما التحق البرازيلي فيرمينو بنادي أهلي جدة، والإنجليزي جوردان هندرسون بالاتفاق.