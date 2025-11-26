صيدلة عين شمس تنفذ تجربة إخلاء طارئة في خمس دقائق بنجاح

18 حجم الخط

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس تجربة إخلاء طارئة ناجحة لمبنى الكلية، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريحاب عثمان أحمد قائم بأعمال عميد الكلية، وتحت إشراف رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاءت التجربة في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة الهادفة إلى رفع درجة جاهزية منشآتها وقدرتها على التعامل مع الأزمات والطوارئ.

شارك في تنفيذ التجربة إدارة الدفاع المدني بالجامعة والدفاع المدني بالكلية وأفراد الأمن الإداري، حيث قام أحد مسئولي الدفاع المدني بشرح آليات الإخلاء السليم وكيفية التصرف في حالات الحريق قبل بدء التنفيذ الفعلي.

وتم إطلاق صافرات الإنذار وبدء عملية الإخلاء عبر مخارج الطوارئ لجميع الفئات داخل المبنى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، والبالغ عددهم ٢٢٢٥ فردًا، وذلك وفق اشتراطات منظومة السلامة والصحة المهنية.

ونجحت التجربة في تحقيق الإخلاء الكامل خلال زمن قياسي بلغ خمس دقائق، مما يعكس كفاءة فرق الأمن والدفاع المدني ومستوى الوعي لدى المشاركين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.