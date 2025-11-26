أخبار الرياضة اليوم: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات.. أول صدام بين الأهلي وييس توروب.. محمد صلاح يدخل قائمة أساطير ليفربول

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قررت الوكالة الدولية للمنشطات إيقاف رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لمدة 4 سنوات بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به، بعدما تم الكشف عن إيجابية العينة التي أخذت في 3 أبريل الماضي.

ولم يعد أمام اللاعب سوى فرصة واحدة للتظلم على حكم المحكمة الرياضية الدولية، وذلك من خلال رفع دعوى أمام المحكمة الرياضية السويسرية.

شهدت الساعات القليلة الماضية، اختلافا في وجهات النظر بين مسؤولي النادي الأهلي وييس توروب المدير الفني للفريق.

وعقد ييس توروب جلسة مع مسئولي الأهلي أمس تناولوا الحديث عن صفقات الأهلي والانتقالات الشتوية، فضلا عن التجديد لعدد من نجوم الفريق.

ولعل الصدام الأول بين الأهلي وييس توروب جاء في اختلاف لوجهات النظر، حيث يرجح مسؤولو الأحمر رحيل أليو ديانج لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية نظرا للعروض القوية من أحد دوريات الخليج لشراء اللاعب.

كما اشترط أليو ديانج الحصول على مبلغ مالي كبير من أجل تجديد عقده وهو ما أرجح كفة رحيله وموافقة مسؤولي الأحمر في محاولة للاستفادة المادية منه.

الأمر الذي قوبل بالرفض التام من قبل المدرب الدنماركي للأهلي وتمسك بشدة بتواجد ديانج وأنه أصبح ضمن خطتها الفنية الأساسية للفريق.

حطم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، رقمًا قياسيًا جديدًا مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته في التشكيل الأساسي لمواجهة آيندهوفن الهولندي التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبمشاركة محمد صلاح أساسيًا أمام إيندهوفن، أصبح رابع لاعب فقط يصل إلى 90 مباراة أوروبية مع ليفربول، بعد جيمي كاراجر 150، وستيفن جيرارد 130 وسامي هيبيا 94.

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، إحالة الشكوى التي تقدم بها الحكمان محمود البنا وسامي هلهل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة الخبير الدولي أوسكار رويز، لدراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح.

وطلب مجلس الإدارة من لجنة الحكام إعلان المعايير والضوابط الخاصة باختيار القائمة الدولية للحكام، بما يضمن الشفافية وضخ دماء جديدة تماشيًا مع المعايير الدولية.

أعلن المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء، اختيار محمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي وأرسنال سابقا، سفيرا للجنة الأولمبية حول العالم.

واستقبل ياسر إدريس فى مقر اللجنة الأولمبية اليوم، محمد النني بحفاوة كبيرة وفى ختام اللقاء قام المهندس ياسر إدريس بتقليد النني القلادة الأولمبية الذهبية فى حضور اللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة الأولمبية والمستشار محمد الأسيوطي رئيس اللجنة القانونية وياسر عبد العزيز رئيس المنظومة الإعلامية.

وحرص المهندس ياسر إدريس بعد ترحيبه بالنجم الدولى الشهير على اصطحابه فى جولة داخل المتحف الأولمبي العريق بما يحمله من قصص تاريخية ووثائقية منذ أن نشأت الأولمبياد مرورا بكل مراحلها عبر التاريخ القديم وحتى النسخة الأحدث فى دورة الألعاب السابقة فى باريس 2024 ؛ وتخلل الجولة التقاط محمد النني صور تذكارية له مع شعلتي الدورة الأولمبية فى نسختيها بلندن 2012 وباريس 2024 خاصة وأنه كان نجما مؤثرا فى صفوف الفراعنة فى الدورتين.

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الاتحادات الكروية في أوروبا بإخطار أنديتها بضرورة السماح للاعبين الأفارقة للالتحاق بمنتخبات بلدانهم، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها 21 ديسمبر المقبل.

وجاءت توجيهات فيفا للتأكيد على احترام لوائح فترة إطلاق اللاعبين المعتمدة دوليًا، ما يفرض على الأندية السماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخباتهم خلال المدة المحددة قبل انطلاق البطولة وهو يوم 8 ديسمبر.

أعلن نادي الزوراء العراقي غياب مدرب الفريق المصري عماد النحاس عن مباراة اليوم أمام غوا الهندي، إثر ظرف طارئ استدعى سفره بشكل عاجل إلى مصر.

وجاء سفر المدرب بعد تعرض نجله لحادث سير تطلب تدخلًا جراحيًا سريعًا ورقوده في العناية المركزة، ما استوجب وجوده إلى جانبه لإتمام الإجراءات الطبية.

فاز منتحب جزر القمر على نظيره منتخب اليمن بركلات الترجيح 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، بملحق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب 2025 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة منتخب اليمن أمام جزر القمر بأربعة أهداف لكل فريق لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب جزر القمر لبطولة كأس العرب 2025 التي تنطلق على الأراضي القطرية في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

تأهل منتخب السودان إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب، بعد فوزه على نظيره لبنان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد ثاني بن جاسم ضمن الملحق المؤهل لدور المجموعات.

وتقدم منتخب لبنان في الدقيقة 30 عن طريق خليل خميس، وتعادل السودان عن طريق محمد حيدر لاعب منتخب لبنان بعدما سجل هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45، وجاء هدف السودان الثاني في الدقيقة 74 عن طريق ياسر عوض.

وتلقي جون مانو لاعب منتخب السودان البطاقة الحمراء في الدقيقة 22 بعد الحصول علي الكارت الأصفر الثاني.

تأهل منتخب عمان إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب، بعد فوزه على نظيره الصومال بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على استاد عبدالله بن خليفة ضمن الملحق المؤهل لدور المجموعات.

وسيطر منتخب عمان بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب العماني.

حسم منتخب البحرين بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب قطر 2025، بعد تغلّبه على نظيره جيبوتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في الملحق المؤهل لدور المجموعات من البطولة.

أحرز محمد الرميحي لاعب منتخب البحرين الهدف الأول في الدقيقة 36، بعد استغلاله خطأ فادح من حارس منتخب جيبوتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.