الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يدخل قائمة أساطير ليفربول في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حطم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، رقمًا قياسيًا جديدًا مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته في التشكيل الأساسي لمواجهة آيندهوفن الهولندي التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويشارك محمد صلاح أساسيًا في مباراة اليوم أمام إيندهوفن، ليصبح رابع لاعب فقط يصل إلى 90 مباراة أوروبية مع ليفربول، بعد جيمي كاراجر 150، وستيفن جيرارد 130 وسامي هيبيا 94.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، وفي حال تمكن من تحقيق الفوز اليوم سيكون رصيد 12 نقطة بالمركز الرابع أو السادس على أقل تقدير.

تشكيل ليفربول أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ليفربول اليوم أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كيرتس جونز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر - ريان جرافنبيرخ - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكتيكي - كودي جاكبو.

ويدخل ليفربول المباراة بعد خسارة أمام نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

 

سجل قوي لليفربول على ملعب انفيلد

ليفربول يمتلك سجل قوي قبل مباراة اليوم حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 25 مباراة أوروبية على أنفيلد ضمن مرحلة المجموعات محققا (21 فوزًا – 3 تعادلات).

 

موعد مباراة ليفربول وآيندهوفن

تنطلق مباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد آيندهوفن 

تذاع مباراة ليفربول أمام آيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sport HD 4.

ويمر ليفربول بوضع عصيب، حيث يشهد تراجعًا في النتائج، ويدخل المباراة بعد هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوتينجهام بثلاثية نظيفة.

ويسعى آرني سلوت مدرب الريدز  إلى العودة للنتائج الإيجابية بدءًا من  مواجهة آيندهوفن اليوم، والحصول على مزيد من النقاط في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الفوز خلال ثلاث مباريات في دوري الأبطال وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، ويملك في رصيده 9 نقاط، أما خصمه آيندهوفن يملك 5 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا محمد صلاح ليفربول منتخب مصر ايندهوفن الهولندي ليفربول أمام أيندهوفن

مواد متعلقة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

موناكو وبافوس يتعادلان 2/2 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

إنتاج 4.8 جيجا وات من الكهرباء الأبرز، السيسي يستعرض فوائد محطة الضبعة النووية

10 صور ترصد مران الأهلي الأول في المغرب استعدادا لمباراة الجيش الملكي

منتخب السودان يفوز على لبنان ويتأهل إلى دور المجموعات بكأس العرب

جزر القمر يفوز على اليمن 4-2 بركلات الترجيح ويتأهل لكأس العرب

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الوعد ببيع عقار قبل تملكه

هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة 1447

المزيد
الجريدة الرسمية