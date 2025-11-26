جزر القمر يفوز على اليمن 4-2 بركلات الترجيح ويتأهل لكأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، فاز منتحب جزر القمر على نظيره منتخب اليمن بركلات الترجيح 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، بملحق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب 2025 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة منتخب اليمن أمام جزر القمر بأربعة أهداف لكل فريق لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب جزر القمر لبطولة كأس العرب 2025 التي تنطلق على الأراضي القطرية في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

سجل رباعية اليمن هارون الزبيدي في الدقيقة 14 وناصر محمدو في الدقيقة 40 وعبد الواسع المطري “هدفين” في الدقيقتين 45 و65 .

فيما سجل هدفي منتخب جزر القمر كل من حسين زكواني في الدقيقة 30 وأسامة أنبار في الدقيقة 61، ثم سجل زيد أمير هدفي التعادل الثالث والرابع لصالح جزر القمر، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي تبتسم لجزر القمر ويتأهل لكأس العرب رسميا.

فوز منتخب اليمن على جزر القمر منحه رسميا بطاقة التأهل مباشرة لبطولة كأس العرب، ليكمل عقد المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات السعودية، والمغرب، وعُمان.



منتخب اليمن، فيتو

طموح منتخب اليمن

ودخل منتخب اليمن المباراة بطموح كبير لاستعادة وجوده في كأس العرب، بعدما غاب عن النسخة الماضية في الدوحة عام 2021 نتيجة خسارته في التصفيات أمام موريتانيا بهدفين دون رد.

جزر القكر يتحضر لأمم افريقيا

أما منتخب جزر القمر، فتعامل مع المباراة باعتبارها محطة تحضيرية مهمة، ضمن خطة استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في المغرب الشهر المقبل، ما يعكس جاهزية كبيرة لعناصر الفريق.



