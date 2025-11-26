منتخب البحرين يطيح بجيبوتي ويتأهل لدور المجموعات لـ كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، حسم منتخب البحرين بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب قطر 2025، بعد تغلّبه على نظيره جيبوتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في الملحق المؤهل لدور المجموعات من البطولة.

أحرز محمد الرميحي لاعب منتخب البحرين الهدف الأول في الدقيقة 36، بعد استغلاله خطأ فادح من حارس منتخب جيبوتي.

وفي الدقيقة 44، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أحمد زكريا لاعب جيبوتي، لتزداد أوجاع المنتخب الجيبوتي ويفشل في تعويض تأخره في ظل استكمال المباراة بـ10 لاعبين، لبنيتهي اللقاء بفوز البحرين وتأهله إلى المجموعة الرابعة رفقة منتخبي الجزائر والعراق، في انتظار المتأهل الرابع بين منتخبي لبنان والسودان.

فلسطين تطيح بليبيا وتصعد لمجموعات كأس العرب

فيما حجز المنتخب الفلسطيني بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لكأس العرب قطر 2025، بعد تغلّبه على نظيره الليبي بركلات الترجيح في الملحق المؤهل لدور المجموعات بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف.

فلسطين تصعد لدور المجموعات بكأس العرب

وبهذا الانتصار، ينضم “الفدائي” رسميًا إلى المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر (المضيف)، تونس، وسوريا، ليكتمل بذلك عقد المجموعة التي تُعد من أقوى مجموعات البطولة.

وسيستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في النهائيات بمواجهة مرتقبة أمام منتخب قطر في افتتاح البطولة، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، في مباراة ينتظرها الجمهور العربي بشغف كبير لما تحمله من طابع تنافسي وحماس جماهيري.

