أحمد عبد الرؤوف يلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بالفيديو مساء اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المرتقبة أمام كايزر تشيفز، كما منح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

جدير بالذكر أن الفريق خاض تدريبه مساء اليوم في صالة الجمنازيوم حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بسبب طول رحلة السفر إلى مدينة بولوكواني.

وكانت بعثة الفريق  وصلت إلى فندق الإقامة بجنوب إفريقيا في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات إلى مدينة جوهانسبرغ، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ثلاث ساعات في مطار جوهانسبرغ ثم استقلت طائرة أخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة في رحلة استغرقت ساعة.

وتضم  قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

جدير بالذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة غدًا الأربعاء في جنوب إفريقيا.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

الجريدة الرسمية