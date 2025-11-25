وزير الاتصالات يشهد ختام فعاليات مسابقة "DIGITOPIA" السبت المقبل

18 حجم الخط

يشهد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السبت المقبل ختام فعاليات النسخة الأولى من مسابقة "DIGITOPIA" التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تقام المرحلة الأخيرة من المسابقة يومى الجمعة والسبت المقبلين ٢٨ و٢٩ نوفمبر الجارى بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، بعد تأهل ٧٢ فريقًا يضم أكثر من ٣٠٠ متسابق إلى المرحلة النهائية من المنافسات، للتسابق على تقديم حلول رقمية مبتكرة تُسهم فى معالجة التحديات المجتمعية وتعزز توظيف التكنولوجيا فى تنمية المجتمع المصرى.

الإعلان عن الفائزين

ومن المقرر أن تعقد التصفيات والتحكيم النهائى والتنافس على المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة عمرية فى مسارات المسابقة الثلاثة: البرمجيات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والألعاب والفنون الرقمية الجمعة والسبت ٢٨ و٢٩ نوفمبر .

ويشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن الفائزين فى احتفالية كبرى ختامًا لفعاليات المسابقة مساء السبت، حيث تقدم المسابقة جوائز مالية بقيمة تصل إلى أكثر من ١٠ ملايين جنيه، من بينها الجائزة الكبرى بقيمة مليون جنيه، دعما للمواهب المتميزة وتشجيعًا على استدامة الإبداع الرقمى.

وتعد DIGITOPIA أكبر مسابقة وطنية من نوعها والأوسع انتشارًا، إذ نجحت منذ انطلاقها فى جذب أكثر من ٢٥ ألف مبتكر كونوا ٦٥٠٠ فريق من مختلف محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أنه خلال المرحلة الثالثة للمسابقة، واصل أكثر من 700 فريق العمل على مدى ثلاثة أسابيع لتحويل أفكارهم المبدئية إلى حلول تكنولوجية متكاملة، مدعومة بندوات تفاعلية للتوجيه الفنى والتقنى قدمها نخبة من الخبراء المتخصصين.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من جميع المحافظات، كما تميزت المشاركات بتنوعها على مستوى الفئات العمرية، بدءًا من مرحلة ما قبل الجامعى، مرورًا بالجامعيين من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وحديثى التخرج، وصولًا إلى رواد الأعمال. ويعكس هذا التنوع ثراءً علميًا وجغرافيًا كبيرًا، حيث حملت الفئات العمرية عناوين رمزية لطبيعة مشاركتها وهى: مستكشف الأثر لمرحلة الابتدائى، وصانع الأثر للاعدادى والثانوى، ومبتكر الأثر لطلبة الجامعات، وقائد الأثر للخريجين ورواد الأعمال.

خبراء تحكيم المسابقة

ويشارك فى تحكيم المسابقة أكثر من 90 خبيرًا ومتخصصًا فى مجالات الابتكار والتكنولوجيات الرقمية، لتقييم الأفكار والنماذج المطورة.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومى للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين من بينهم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، وهواوى تكنولوجيز مصر، وسيسكو مصر، وIT Valley، والمصرية للاتصالات وى، وفودافون مصر، وأورنج مصر، وإى آند مصر، وأى سى تى مصر، وبرنامج WE Innovate بالتعاون بين المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات والشركة المصرية للاتصالات، ومؤسسة إى يوث (EYouth) للتدريب وإدارة المشروعات، وشركة يات لحلول التعليم (YAT).

