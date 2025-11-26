المصرية اللبنانية: تحفيز الاستثمار في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة يدعم التنمية الاقتصادية لمصر

18 حجم الخط

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، ندوة للجنة الصناعة بالتعاون مع لجنتي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ولجنة المالية والضرائب بعنوان: « ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة... شراكة من أجل الاستثمار والتنمية».

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن اللقاء يأتي في إطار حرص الجمعية علي دعم دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة مع الدولة ومجتمع الأعمال من أجل الاستثمار والتنمية لمصر.

وأكد «فوزي»، أهمية مواصلة الطريق نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المصري واللبناني، عبر الحوار البناء حول تقديم التسهيلات والحوافز المطلوبة لدعم الاستثمار في قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة للتنمية الاقتصادية ومحركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين والشباب.

رواد الأعمال والمستثمرين

وأشار محمد أمين الحوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، الي أهمية هذا اللقاء حيث يجمع صناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص من أجل التنمية الاقتصادية والشاملة.

وأكد «الحوت»، أن اللجنة في إطار حرصها على دعم قطاع الصناعة باعتباره حجر الأساس لأي تنمية حقيقية تعمل بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب على توفير بيئة العمل الداعمة والأكثر تنافسية لتشجيع الاستثمار والإنتاج ضمن نموذج مشرف للتعاون المشترك في تهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمار وإضافة طاقات جديدة للصناعة المصرية نحو مزيدًا من فرص النمو والتصدير وتشغيل الشباب.

تطور الأداء الضريبي

ولفت رامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب، إلى تطور الأداء الضريبي في مصر بفضل ما شهدته المنظومة من تعاون كبير مع مجتمع الأعمال وتفهم للتحديات ووضع حلول عملية وتيسيرات ساهمت في الارتقاء بالمنظومة الضريبية وبمستوى الخدمات.

وقال رامي فتح الله: إن مجتمع الأعمال لمس تطور كبير للعمل الضريبي من ميكنة للخدمات وحوافز واهتمام بإنهاء الملفات والتسهيل على المجتمع الضريبي، مشيدًا بتغيير الفكر والثقافة الضريبية في مصر من خلال التعامل مع المستثمر كشريك الدولة وليس ممول، الأمر الذي يسهم في دعم بيئة الاستثمار، معربًا عن سعادته بالتعاون الإيجابي بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية والتي تعبر عن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في سبيل خدمة الاقتصاد والوطن والمواطن.

