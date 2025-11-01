بـ 3 لغات، تيك توك تبث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير للعالم

كشفت تيك توك، عن نقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة عبر TikTok LIVE اليوم، لتمنح الجمهور حول العالم فرصة لمتابعة الحدث لحظة بلحظة، من قلب القاهرة إلى أنحاء العالم.

تعزيز التفاعل مع أفراد المجتمع

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية تيك توك لتعزيز التفاعل مع أفراد المجتمع من جميع أنحاء العالم، وخلق تجربة رقمية مميزة تجمع بين الإبداع والتاريخ، حيث تسعى المنصة إلى توظيف أدواتها التقنية لإبراز عمق الحضارة المصرية بطريقة معاصرة وجذابة.

وسيتم البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير بعدة لغات عبر حسابات تيك توك الرسمية، حيث يُنقل الحدث بالعربية عبر حسابي، وباللغة الإنجليزية عبر حسابات TikTok LIVE الخاصة في تركيا والمملكة المتحدة ودول الشمال وكوريا الجنوبية، إلى جانب بث خاص باللغة الفرنسية عبر ، بما يضمن وصول الحدث إلى جمهور عالمي واسع ومتنوّع وتسليط الضوء على ما يمثله هذا الحدث من نقطة تحول في مستقبل السياحة الثقافية المصرية، وتعزيز مكانة المتحف المصري الكبير كأحد أبرز الوجهات الحضارية في العالم.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يتنامى فيه دور المنصات الرقمية، حيث لم يعد البث المباشر مجرد توجه عصري، بل تحول إلى مورد اقتصادي فعّال يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي عالميًا.

خاصية البث المباشر

وبحسب دراسة حديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجاوز عدد المبدعين الذين استخدموا خاصية البث المباشر 100 مليون مبدع خلال عام 2024، وانضم إليهم 46 مليون مبدع جديد، ما أسفر عن 269 مليار محادثة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق البث المباشر سيصل إلى 17.8 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يفتح فرصًا جديدة للمبدعين والعلامات التجارية ويدعم الاقتصاد الإبداعي.

